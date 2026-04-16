Un choque múltiple ocurrido la madrugada de este jueves provoca un importante colapso vial en la autopista Florencio del Castillo, frente a Veinsa, en la salida de la Ruta 2 hacia La Galera.

El incidente se registró a las 4:53 a.m. en sentido de Cartago hacia San José, y fue reportado como una colisión en vía pública que involucró a 4 vehículos: un autobús, un tráiler, un camión y un automóvil liviano. Aunque el impacto genera complicaciones en el tránsito, los cuerpos de emergencia confirmaron que no hubo personas heridas.

Choque múltiple. Foto: Randall Sandoval.

En el vehículo liviano, sólo una persona fue atendida en el sitio y clasificada en condición amarilla, es decir, con lesiones que requieren atención médica, pero sin riesgo. Ninguna persona ameritó traslado a un centro médico.