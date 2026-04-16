Un choque múltiple ocurrido la madrugada de este jueves provoca un importante colapso vial en la autopista Florencio del Castillo, frente a Veinsa, en la salida de la Ruta 2 hacia La Galera.
El incidente se registró a las 4:53 a.m. en sentido de Cartago hacia San José, y fue reportado como una colisión en vía pública que involucró a 4 vehículos: un autobús, un tráiler, un camión y un automóvil liviano. Aunque el impacto genera complicaciones en el tránsito, los cuerpos de emergencia confirmaron que no hubo personas heridas.
En el vehículo liviano, sólo una persona fue atendida en el sitio y clasificada en condición amarilla, es decir, con lesiones que requieren atención médica, pero sin riesgo. Ninguna persona ameritó traslado a un centro médico.
La emergencia movilizó unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes trabajaron en la atención de los conductores y en asegurar la escena, mientras el paso por la zona se ve seriamente afectado ya que hay un carril totalmente cerreado, generando presas en sentido de Cartago hacia San José.
Las autoridades piden a los conductores tomar rutas alternas y transitar con precaución, mientras continúan las labores para normalizar la circulación y esclarecer las causas del accidente.