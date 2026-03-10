Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El presidente Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, sostuvieron este martes una reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en Santiago, en el marco de las actividades previas al traspaso de poderes que se realizará el miércoles.

Reunión se dio en Santiago, Chile. Foto: cortesía.

El encuentro se desarrolló en la capital chilena y sirvió como un espacio para reafirmar la amistad entre ambos países y fortalecer la cooperación bilateral en beneficio de sus ciudadanos. Antes de iniciar las reuniones oficiales en el Palacio Cousiño, Kast ofreció declaraciones a los medios de comunicación, donde se refirió a los objetivos de su futura administración.

Reunión se dio en Santiago, Chile. Foto: cortesía.

“Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, afirmó el mandatario electo a medios internacionales.

Reunión se dio en Santiago, Chile. Foto: cortesía.

Kast asumirá la presidencia en medio de expectativas políticas, tras convertirse en el primer presidente identificado con la ultraderecha en la etapa democrática del país sudamericano.

En la jornada previa a la ceremonia de investidura, el líder chileno también sostuvo encuentros con diversas autoridades internacionales. Entre ellas figuraron el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Reunión se dio en Santiago, Chile. Foto: cortesía.

Se espera que la ceremonia oficial de traspaso de mando se lleve a cabo este miércoles en Santiago, con la presencia de delegaciones y autoridades internacionales.