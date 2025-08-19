Un operativo conjunto entre la Policía Municipal y la Fuerza Pública para destruir búnkeres narco en los barrios del Sur de San José dejaron como resultado casi un centenar de detenidos.

Así lo dio a conocer Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José tras los operativos desarrollados durante día y noche de este lunes.

Según Solano, 60 fueron trasladados a reseñas policiales, y de estos, 12 quedaron a las órdenes de Migración.

El operativo se desarrolló en María Reina de Hatillo donde traficantes de drogas y consumidores fueron intervenidos y sacados de un búnker.

“Nuevamente encontramos gran cantidad de obstáculos que ‘protegen’ los puntos de tráfico. Policías Municipales y de Fuerza Pública despejaron la zona. Se quitaron; paredes de zinc, cables, baldes con concreto y muebles que permanecían obstruyendo el paso en las alamedas”, señaló el jerarca policial.