Fotos: Carlos Barahona será liberado con medidas cautelares

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El futbolista costarricense Carlos Barahona, jugador del Club Sport Cartaginés, será liberado con medidas cautelares, según confirmaron fuentes a Grupo Extra, luego de la polémica generada por su detención y el proceso judicial que enfrenta.

El defensor fue detenido el miércoles 14 de octubre durante allanamientos realizados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte de una investigación por presuntos delitos relacionados con préstamos informales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”.

Con esta decisión, el jugador podría continuar el proceso judicial en libertad, sujeto a las condiciones que establezca la autoridad judicial.

El caso ha generado repercusiones en el fútbol nacional, debido a que Barahona forma parte del Cartaginés y ha tenido participación con la Selección Nacional.

La aplicación de medidas cautelares no representa una condena ni determina la culpabilidad del futbolista, cuya situación deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.

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