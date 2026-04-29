La mañana de este miércoles se tornó complicada para conductores en la Ruta 27, donde 2 incidentes generaron fuertes presas y afectación en el tránsito hacia San José.

El primero de los hechos ocurrió a las 9:27 a.m., cuando un motociclista falleció tras colisionar contra un tráiler. De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, al llegar al sitio el hombre ya no presentaba signos vitales, lo que obligó a la intervención de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vía.

Horas más tarde, cerca de las 11:04 a.m., un segundo incidente agravó la situación: un vehículo de lujo se incendió en las cercanías de Multiplaza Escazú, en sentido hacia la capital.

El fuego provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y generó nuevas restricciones en la carretera mientras se controlaba la emergencia.

Ambos eventos, ocurridos con pocas horas de diferencia y en un mismo tramo, provocaron largas filas de vehículos, atrasos y complicaciones para quienes transitaban por esta importante ruta.

Las autoridades se mantienen en el sitio realizando labores de atención y control, mientras se investiga tanto el accidente como las causas del incendio.