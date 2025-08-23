

Un camión cargado con licor presuntamente de contrabando chocó contra una patrulla de la Policía de Fronteras durante un seguimiento en la Carretera Interamericana Sur, en Golfito.



El hecho dejó daños en la unidad policial y en el vehículo pesado.

Foto: MSP.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, el conductor desobedeció la orden de alto en el puesto del kilómetro 35.

El vehículo se dio a la fuga rumbo al norte, mientras 3 automóviles actuaban como escoltas para bloquear el paso de los oficiales.

Chocan patrulla de Policía de Fronteras durante seguimiento policial. Foto: MSP.

“Tres vehículos escoltas o “campanas” estuvieron interfiriendo la labor policial durante el seguimiento al camión con licores a lo largo de 10 kilómetros”, indicaron las autoridades.

El choque se produjo cuando los agentes intentaron detener el camión más adelante.

Licor decomisado. Foto: MSP.

“Los oficiales de otra patrulla que se encontraba más adelante fueron alertados de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando los agentes fronterizos le ordenaron detenerse, el conductor hizo caso omiso, tras lo cual colisionó la unidad policial en la parte frontal, causándole diversos daños”, agregaron.

Licor decomisado. Foto: MSP.

Tras la detención, las autoridades decomisaron 14.023 unidades de cerveza de distintas marcas, con un valor que superaría los ₡14 millones en el mercado nacional.

El caso fue remitido a la Policía de Control Fiscal y al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.