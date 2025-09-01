La Policía de Fronteras aprehendió a 3 sujetos en Playa Junquillal, La Cruz, Guanacaste, por la presunta pesca ilegal de pepinos de mar.

Los oficiales abordaron a los sospechosos, uno de apellido Morales y dos hermanos de apellido Brenes, mientras transportaban los 53 animales marinos en un recipiente.

Además de los pepinos de mar, se les decomisó una arbaleta y equipo de buceo, incluyendo un esnórquel y patas de rana.

2 de los detenidos presentan un amplio expediente delictivo; uno de los hermanos Brenes tiene antecedentes por homicidio calificado, y el otro por tentativa de homicidio.

Esta especie marina tiene una veda permanente que prohíbe su extracción y comercialización en el país.

Además, es considerada una especie con una gran función dentro de los ecosistemas marinos, siendo crucial para la renovación y limpieza de los sedimentos del fondo marino.

Actualmente, es una de las especies marinas más amenazadas en toda América Latina, y el (Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura) INCOPESCA no está otorgando licencias para su explotación, que de por sí es sumamente restringida.

Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Nicoya, los aprehendidos podrían ser procesados por presunta violación a la legislación en materia de pesca.

Todo el material decomisado fue puesto a la orden de las autoridades de INCOPESCA.