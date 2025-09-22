La imponente Fragata ARA Libertad, buque escuela de la Armada Argentina, arribó a la Terminal Hernán Garrón Salazar de JAPDEVA y desde sus primeras horas en el Caribe costarricense ha sorprendido a turistas y limonenses por su belleza y diseño clásico, evocando a las embarcaciones de vela que surcaban los mares en siglos pasados.

La visita forma parte de su LIII Viaje de Instrucción, un recorrido internacional de 169 días y 21.500 millas náuticas que incluye paradas en 10 puertos seleccionados del mundo, entre ellos Recife (Brasil), Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos) y Santo Domingo (República Dominicana).

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

En Costa Rica, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer este barco de velas de forma gratuita durante los días lunes 22 y martes 23 de setiembre, en horarios de 1:00 a 5:00 p.m.

Los ingresos se realizarán por la sala de abordaje de cruceros de JAPDEVA, en grupos de hasta 20 personas, presentando cédula o pasaporte. Los menores deberán estar acompañados por un adulto.

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

“Con mucha alegría y cariño damos la bienvenida a la Fragata ARA Libertad y a toda su tripulación, quienes nos honran con su visita en Puerto Limón. Es un verdadero orgullo recibir esta embarcación, símbolo de mar, juventud y de unión entre naciones”, expresó Sucy Wing Ching, presidenta ejecutiva de JAPDEVA.

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

Por su parte, Alberto López, gerente general del ICT, invitó a los costarricenses a aprovechar esta experiencia única.

“Es la oportunidad de estar dentro de una fragata que visita pocos países en el mundo y al mismo tiempo disfrutar de la riqueza cultural, gastronómica y turística del Caribe costarricense”.

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

Un buque cargado de historia

La Fragata Libertad fue construida en 1963 en Buenos Aires y se ha consolidado como un emblema naval y cultural argentino. Posee 104 metros de largo, una superficie de 2 652 metros cuadrados de velamen compuesto por 27 velas y un palo mayor de 50 metros de altura.

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

En su mascarón de proa luce una escultura de una mujer que simboliza a la República y su espíritu de libertad, obra del escultor español Carlos García González, fallecido en 2023.

“Fragata Libertad” en Puerto Limón. Foto: ICT.

Actualmente, la embarcación navega con 270 tripulantes, entre ellos 51 guardiamarinas en formación y una destacada presencia femenina que representa cerca del 30% de la tripulación. Su misión principal es completar la preparación profesional de los futuros oficiales de la Armada Argentina.