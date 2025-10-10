Un grupo de bomberos de Grecia, en Alajuela, protagonizó el jueves un inusual rescate luego de que un cachorro quedara atrapado entre 2 paredes en una vivienda ubicada en el sector de Calle Carmona.
Según informó el Cuerpo de Bomberos, la operación se extendió por una hora debido a la complejidad del espacio donde el animal había quedado inmovilizado.
Los rescatistas tuvieron que romper una de las paredes de la casa para poder liberar al perrito.
“A pesar de lo complejo, el animal no sufrió lesiones; eso sí, ocupará un buen baño”, señaló el Cuerpo de Bomberos en tono jocoso a través de sus redes sociales.