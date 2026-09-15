Fotos: Batán se viste de blanco, azul y rojo

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La celebración de los 205 años de independencia vistió de blanco, azul y rojo las calles del distrito de Batán en Limón.

Ciudadanos aprovecharon para lucir sus mejores trajes alegóricos a los colores de la bandera de Costa Rica; desde los más chicos hasta los más grandes hicieron uso de sus mejores galas, tanto para desfilar como para disfrutar de las presentaciones.

Tal como una pequeña de tan solo un año y dos meses, quien fue vestida con un traje típico costarricense, quien llamó la atención no solo por su vestimenta, sino por su carisma.

April Araya Gutiérrez, con tan solo 1 año, vistió un traje típico costarricense. Foto: Naun Mora, corresponsal.

La mamá de Itany Fajardo, una niña de 4 años, aprovechó la fecha para vestir a su hija con las mejores galas alegóricas a la bandera costarricense.

Itany Fajardo. Foto: Naun Mora, corresponsal.

Los grupos de adultos mayores también realizaron su participación en el desfile de Batán, con trajes coloridos y acordes a la fecha.

Grupo Folcrórico integrado por adultos mayores participaron en los desfiles de Batán. Foto: Naun Mora.

Con información de Naun Mora, corresponsal de Limón.