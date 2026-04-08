Fotos: Balazos dañan fachada de la Biblioteca Nacional

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Un ataque con arma de fuego contra la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano encendió las alarmas sobre la seguridad de los espacios culturales en el país, luego de que la madrugada de este miércoles se registraran múltiples disparos contra su fachada.

El hecho, ocurrido alrededor de las 4:05 a.m., dejó daños visibles en ventanales y estructuras, en un episodio que genera cuestionamientos sobre la protección de la Biblioteca Nacional.

Según información preliminar, un vehículo en movimiento realizó varias detonaciones dirigidas hacia el edificio, impactando al menos cinco ventanales y diferentes puntos de la infraestructura.

Así luce el daño al edificio.

Aunque no se reportan daños en vitrinas ni exposiciones del primer nivel, el ataque a la Biblioteca Nacional expone la vulnerabilidad de un recinto clave para el patrimonio documental costarricense. En la escena, autoridades localizaron al menos siete casquillos, tanto dentro como fuera del inmueble, mientras el caso permanece bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial.

Las autoridades interpusieron una denuncia.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, aseguró que se giraron instrucciones inmediatas para interponer la denuncia y coordinar con autoridades.

“La protección de nuestros espacios culturales y del patrimonio documental del país es una prioridad”, afirmó Rodríguez Vives, quien confirmó que la directora de la Bibliotena Nacional, Laura Rodríguez, formalizó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante la mañana de este miércoles.

Los daños al edificio podrían afectar a los archivos históricos.

Más allá de los daños materiales, el incidente reabre el debate sobre las condiciones de resguardo de la Biblioteca Nacional según las autoridades, pues dicha institución fue fundada en 1888 y declarada Benemérita de la Patria, por lo que los daños materiales representan un riesgo para la misma.

Actualmente se mantiene vigilancia sobre el acervo bibliográfico ante el riesgo de ingreso de agentes externos debido a los daños de la balacera, lo que que podría deteriorar los documentos históricos que se resguardan.