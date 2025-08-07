Un hombre falleció y 2 mujeres resultaron heridas la tarde de este jueves tras una balacera en La Cruz, Guanacaste.

La Cruz Roja Costarricense informó que el incidente fue reportado a la 1:39 p.m., momento en que se enviaron 2 unidades básicas al sitio.

Al llegar, los socorristas confirmaron que el hombre había muerto en el lugar. Las 2 mujeres heridas fueron trasladadas en condición amarilla a la Clínica de La Cruz.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la balacera.

Noticia en desarrollo.

Fotografía: Cortesía