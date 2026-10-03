Fotos: Autobús se incendia en Guácimo

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 3 de octubre de 2026

Un autobús se incendió en el sector de Guácimo la tarde de este sábado.

Por razones que se desconocen, el bus se encontraba estacionado en un terreno cuando de un momento a otro se prendió en llamas en la parte trasera.

Al llegar el Benemérito Cuerpo de Bomberos al sitio, el vehículo se encontraba consumido completamente por el fuego.

Según versión preliminar, el bus es de una empresa privada, el cual es utilizado para transportar estudiantes.

Con información del corresponsal de la zona.

Foto: corresponsal de la zona

Foto: corresponsal de la zona