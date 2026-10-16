Fotos: Autobús con casi 60 pasajeros cae a cuneta en Zarcero

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Un autobús con 54 personas dentro cayó a un guindo en el sector de San Juan de Lajas en Zarcero de Alajuela.
La alerta preliminar del Cuerpo de Bomberos reportaba la caída del vehículo y con el conductor prensado.
Unidades de las estaciones de Bomberos de Zarcero y Ciudad Quesada se desplazaron en ruta hacia el sitio para atender el suceso.
Tras la llegada de las primeras unidades a la escena, los cuerpos de emergencia descartaron que la unidad estuviese en un precipicio.
Al último momento no se reportan personas lesionadas, ni pasajeros atrapados en el autobús.
En desarrollo.