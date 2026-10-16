Fotos: Autobús con casi 60 pasajeros cae a cuneta en Zarcero

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un autobús con 54 personas dentro cayó a un guindo en el sector de San Juan de Lajas en Zarcero de Alajuela.

La alerta preliminar del Cuerpo de Bomberos reportaba la caída del vehículo y con el conductor prensado.

Unidades de las estaciones de Bomberos de Zarcero y Ciudad Quesada se desplazaron en ruta hacia el sitio para atender el suceso.

Foto: Bomberos.

Foto: Bomberos.

Tras la llegada de las primeras unidades a la escena, los cuerpos de emergencia descartaron que la unidad estuviese en un precipicio.

Al último momento no se reportan personas lesionadas, ni pasajeros atrapados en el autobús.

En desarrollo.