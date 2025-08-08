El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló esta mañana una organización dedicada a la extracción ilegal de combustible en Barranca de Puntarenas.

Según estimaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el grupo sustraía cada mes el equivalente a una cisterna de 32 mil litros.

Durante el operativo, las autoridades localizaron 22 pichingas llenas de combustible, mangueras, un túnel improvisado y un inhibidor de señal.

3 hombres fueron detenidos: 2 de apellidos González y Rojas, y un tercero cuya identidad no ha sido revelada.