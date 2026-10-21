Fotos: Así son las cuarterías que operan en el centro de San José

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Imágenes capturadas este miércoles por Grupo Extra muestran el interior de varias cuarterías que operan sin permiso alguno en el centro de San José.

En las fotografías y videos se observan los sitios que presuntamente son utilizados para actos ilícitos como prostitución y venta de drogas.

Este miércoles las autoridades intervinieron varios puntos en el centro de la capital con el fin de retirar los permisos de operación de estos lugares.

En los operativos participaron cerca de 40 oficiales de la Policía Municipal de San José.