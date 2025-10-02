La legendaria banda Guns N’ Roses llenó el Estadio Nacional de energía la noche del miércoles 1 de octubre, con un show inolvidable.

Interpretando algunos de sus más grandes éxitos, hicieron vibrar a los miles de personas que se hicieron presentes para vivir una noche única.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses

Interpretando más de 25 canciones, en un concierto que duró cerca de 2 horas y 45 minutos, algunas de las que más marcaron a los espectadores fueron: Welcome To The Jungle, Its So Easy, Live and Let Die, Dont Cry, Civil War, Sweet Child O Mine, Paradise City, entre otras.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses

Pero, por supuesto, una de las que más emociones generó entre los presentes fue la inigualable November Rain, la cual desde la primera nota causó furor.

Cierre del concierto con Paradise City:

Las leyendas Axl Rose y Slash fueron los que se robaron los focos, con cada nota que salía desde su voz y guitarra respectivamente.

Por supuesto, los restantes integrantes tuvieron tiempo para brillar, desde la batería hasta el teclado, todos fueron parte fundamental del espectáculo.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses

La banda también brindó un tributo al legendario Ozzy Osbourne.

Las puertas se abrieron a las 3:00 p.m., pero desde horas de la mañana cientos de personas hacían filas para asegurarse un buen campo.

Foto: Cortesía Guns N’ Roses

Las bandas nacionales Slavon y Gentry se encargaron de encender el ambiente antes de la presentación de Guns N’ Roses.