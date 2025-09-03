La edición 2025 de los Premios ACAM arrancó con una alfombra roja llena de elegancia y estilo.

El evento, organizado por la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, reúne a destacadas figuras de la música, el arte y los medios de comunicación del país, junto a invitados internacionales que engalanan la velada.

Desde las primeras horas de la tarde, los flashes comenzaron a capturar cada detalle: atuendos deslumbrantes, sonrisas cómplices y llegadas en pareja que no pasaron desapercibidas.

Una de las apariciones más comentadas fue la de la actual Miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth, quien acaparó todas las miradas con su espectacular look.

Fotografía Mauricio Aguilar

También destacó la llegada de la periodista de canal 7, Melissa Alvarado, acompañada de su pareja, el músico Édgar Brenes, en una entrada romántica que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La noche apenas comienza, pero todo apunta a que esta edición de los Premios ACAM quedará en la memoria por su brillo y grandes sorpresas.