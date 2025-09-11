Una balacera en el sector de Oreamuno de Cartago cobró la vida de un hombre de aproximadamente 35 años la tarde de este jueves.

Las autoridades se hicieron presentes cerca del plantel del JASEC, sitio donde ocurrió el ataque.

Se desconoce las causas del ataque. Según indican vecinos, el hombre no sería vecino de la zona y en la misma habría gran cantidad de casquillos.

Fotografía cortesía corresponsal Joaquín Salas

Al lugar se apersonaron autoridades de Fuerza Pública, Cruz Roja y la escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Fotografía cortesía corresponsal Joaquín Salas

Fotografía cortesía corresponsal Joaquín Salas

Alejandro Molina de Cruz Roja dio más detalles al respecto:

Con información del corresponsal Joaquín Salas.