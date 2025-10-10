Una violenta balacera ocurrida la madrugada de este viernes en San Juan de Dios de Desamparados dejó como saldo preliminar 2 personas fallecidas y 3 heridas, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

Escena de balacera en Desamparados. Foto: Wilbert Hernández.

El ataque armado se registró a unos 100 metros del Palí de San Juan de Dios, frente a un supermercado, donde vecinos alertaron sobre múltiples detonaciones cerca de las 2:59 a. m.

De acuerdo con el reporte de Cruz Roja, 2 personas fueron declaradas sin signos vitales en la escena, mientras que 3 más fueron trasladadas en condición crítica a diferentes hospitales: el Hospital San Juan de Dios, el Calderón Guardia y el Hospital México.

En la atención participaron 2 unidades de soporte avanzado de vida y 2 básicas.

La escena permanece acordonada por la Fuerza Pública, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (SIORI), se encuentran en el lugar realizando el levantamiento de los cuerpos y la recolección de evidencias.

Las causas del ataque aún no han sido confirmadas, y el caso se mantiene bajo investigación por parte del OIJ.