Una balacera se presentó frente a las instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) y dejó como resultado a dos hombres fallecidos dentro de un vehículo.

El Benemérito cuerpo de Bomberos acudió a la escena, ya que, según señalan, se encontraban a 200 metros en un recorrido de rutina, y escucharon los impactos.

En el lugar se lograron observar los múltiples casquillos de bala, así como un celular tirado en vía pública. El carro, en el que viajaban las personas ahora fallecidas, tuvo que ser cubierto con una fundas para que fuera atendida por los cuerpos de rescate.

Fotografía Jorge Castillo

