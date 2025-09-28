La Cruz Roja Costarricense (CRC) retomó esta mañana la búsqueda del menor de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea el pasado viernes.

Luego de que se suspendieran las labores este sábado en la tarde, los cuerpos de rescate retomaron las operaciones la mañana de domingo.

Uno de los focos de las autoridades es el río Torres, uno de los sitios donde podría estar el niño.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Al sitio se apersonó un grupo de rescate de Pérez Zeledón a prestar colaboración con la Cruz Roja con un perro entrenado para búsqueda de restos humanos.

Fotografía Wilbert Hernández

El niño cayó cerca de las 6:00 p.m. este viernes cuando regresaba del kínder con su madre. Desde entonces se desconoce su paradero y su estado de salud.