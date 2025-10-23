Fotos: así rescataron bebé tras inundación de casa en Turrucares

La Cruz Roja Costarricense informó que realizó el rescate de cinco personas adultas, dos menores de edad y dos perros tras la inundación de una casa en Turrucares.

La alerta se dio cerca de las 4:00 p.m, por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1, sobre una inundación en una vivienda ubicada en el sector de San Miguel, Turrucares de Alajuela.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Al lugar se desplazaron una unidad de soporte avanzado, una unidad de soporte básico, un camión de rescate y un vehículo operativo.

En el sitio se realizó la evacuación de cinco personas adultas, dos menores de edad, incluida una bebé, que fue llevada en brazos por parte de los rescatistas. Dos perros también fueron rescatados.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Además, se brindó atención prehospitalaria a uno de los menores y a un adulto mayor en el lugar, informó la Cruz Roja.

Fotografía cortesía Cruz Roja

Sebastián Ramírez, Coordinador Operativo Regional, dio más detalles de lo ocurrido.