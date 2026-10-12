Fotos: Así quedó zona tras deslizamiento en Grecia

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El deslizamiento ocurrido este sábado 10 de octubre en un mercado gastronómico de Grecia mantiene en alerta a los vecinos del distrito de Bolívar en el Cajón de Grecia.
Un equipo de Grupo Extra visitó la zona este lunes y comprobó que al menos 500 metros cúbicos de material aún obstruyen el sitio afectado.
Según las estimaciones, al menos 150 vagonetas serían las necesarias para quitar toda la basura acumulada.
El sitio sigue incomunicado y al menos dos carros se encuentran dentro del establecimiento comercial sin poder salir de ahí.