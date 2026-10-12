Fotos: Así quedó zona tras deslizamiento en Grecia

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El deslizamiento ocurrido este sábado 10 de octubre en un mercado gastronómico de Grecia mantiene en alerta a los vecinos del distrito de Bolívar en el Cajón de Grecia.

Un equipo de Grupo Extra visitó la zona este lunes y comprobó que al menos 500 metros cúbicos de material aún obstruyen el sitio afectado.