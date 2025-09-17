La noche del martes los cuerpos de emergencia atendieron una emergencia en la planta de Demasa en Pococí de Limón.

Bomberos destacó que se trató de un incendio que consumió una bodega que contenía resina, diésel y gas LP en una planta empacadora.

Imágenes captadas la mañana de este miércoles muestran la afectación que tuvo el feroz incendio en el sitio.

Bomberos reportó que el área total es de 10.300 metros cuadrados, sin embargo, las llamas consumieron 3.000 metros cuadrados.

Para la atención de la emergencia, Bomberos y Cruz Roja movilizaron múltiples unidades.

Cruz Roja informó que tras la emergencia se requirió evacuar 150 personas, pero no se reportaron víctimas mortales.