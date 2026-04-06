Una balacera cerca del cementerio de Cariari, en Pococí, dejó como saldo un hombre fallecido y generó temor entre los vecinos de la zona.

Fotos: Corresponsal

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 6:00 a.m., en el sector de Campo 5 de Cariari de Pococí, a pocos metros del cementerio de la localidad, según confirmaron fuentes policiales.

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Al sitio se desplazaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargan de realizar el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.