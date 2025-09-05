La mañana de este viernes, la comunidad de La Trinidad de Moravia quedó conmocionada tras la muerte de un joven de 21 años, de apellido Washington, quien cayó abatido en plena vía pública luego de un intercambio con oficiales de la Fuerza Pública.

En el sitio, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) colocaron los conos de evidencia sobre el pavimento, mientras el cuerpo del fallecido permanecía cubierto a la espera de su levantamiento. Vecinos observaron desde las aceras el movimiento policial que se extendió por varios metros alrededor del lugar.

De acuerdo con la versión preliminar, el joven habría participado en un asalto contra dos personas en la zona. Tras recibir la alerta, oficiales iniciaron un recorrido y lo ubicaron poco después.