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Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes dejó una mujer fallecida tras la colisión entre una motocicleta y una vagoneta en La Guácima.
El hecho se registró alrededor de las 7:40 a. m., cuando se reportó la emergencia a la Cruz Roja Costarricense.
Según el reporte de los socorristas, el incidente ocurrió 75 metros al norte de Otto’s Bar, donde se desplazó una unidad de emergencia para atender la situación.
Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron a una mujer, en apariencia quien viajaba en la motocicleta, sin signos vitales.
Las imágenes de la escena muestran la motocicleta y la vagoneta involucradas en el impacto, así como el despliegue de los cuerpos de emergencia en el lugar del suceso.
De momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que provocaron el accidente.El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que ahora investigan las causas del mortal choque.