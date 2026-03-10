Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes dejó una mujer fallecida tras la colisión entre una motocicleta y una vagoneta en La Guácima.

El hecho se registró alrededor de las 7:40 a. m., cuando se reportó la emergencia a la Cruz Roja Costarricense.

Román Castro Cruz Roja de San Rafael de Alajuela. Video: Roger Soto.

Según el reporte de los socorristas, el incidente ocurrió 75 metros al norte de Otto’s Bar, donde se desplazó una unidad de emergencia para atender la situación.