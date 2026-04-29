Fotos: Así quedó la escena del fatal accidente en Ruta 27

Fotos captadas en el sitio muestran el accidente que cobró la vida de un motociclista la mañana de este martes en la Ruta 27, a la altura de Escazú.

Fotos: Randall Sandoval.

En el material se observa la motocicleta severamente dañada sobre la vía, así como la presencia del tráiler involucrado y el despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron la situación.

Fotos: Randall Sandoval.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, el incidente fue reportado a las 9:27 a.m. y al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no presentaba signos vitales.

Las imágenes también muestran el cierre parcial de un carril mientras las autoridades realizaban las labores en la escena, lo que generó afectación en el tránsito por varios minutos.

Fotos: Randall Sandoval.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer cómo ocurrió el choque entre la motocicleta y el vehículo pesado.