Fotos: Así quedó la escena de mortal choque en la Ruta 27

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

Así quedó la escena del mortal accidente en la Ruta 27, a un kilómetro del peaje de Turrúcares, en sentido hacia Alajuela.

El choque ocurrió a las 3:25 a. m. de este jueves, cuando dos vehículos livianos colisionaron. Los cuerpos de emergencia atendieron a tres pacientes: uno falleció en el sitio y los otros dos fueron trasladados en condición crítica a un centro médico.

De momento, se desconoce la identidad de la persona fallecida y las causas que provocaron el accidente.