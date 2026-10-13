Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Un local comercial ubicado dentro de la Estación de Servicio Delta en San Pedro terminó con al menos cuatro orificios producto de la balacera ocurrida la tarde de este martes.

Así lo pudo comprobar un equipo de Grupo Extra que se hizo presente en la zona tras el doble homicidio.

El ataque habría ocurrido minutos antes de las 5 de la tarde de este martes; en el hecho fallecieron dos personas aún sin identificar.

La escena se mantiene bajo custodia de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de Montes de Oca.