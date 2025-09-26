Una balacera se presentó en el sector de Escazú, contra el conductor de un vehículo liviano, específicamente en San Rafael de Guachipelín, según el reporte de las autoridades.

La balacera se presentó en el sector de Escazú, contra el conductor de un vehículo liviano, específicamente en San Rafael de Guachipelín, según el reporte de Bomberos.

El conductor falleció en el lugar. Se desconoce el motivo de lo ocurrido.

Fotografía Mauricio Aguilar

Un video tomado desde una cámara de seguridad muestra momento exacto del mortal accidente.

Fotografía cortesía

Fotografía Mauricio Aguilar