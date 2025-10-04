La tarde de este sábado 4 de octubre se presentó una nueva balacera en el sector de Lomas de Río, en Pavas.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que recibió la alerta en donde se reportaban múltiples personas heridas con arma de fuego a las 5:58 p.m.

Al llegar a la escena, las autoridades abordaron un total de 3 hombres adultos, los cuales fueron declarados sin signos vitales en el sitio.

Para la atención de la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad básica y dos de soporte avanzada.

Personas en el sitio destacan haber escuchado múltiples disparos.

La escena está a cargo de las autoridades correspondientes.

Se está a la espera de más detalles. De momento se desconocen las identidades de las víctimas.