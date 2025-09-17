Un hombre adulto falleció este miércoles luego de ser atropellado en la autopista General Cañas.

El suceso fue confirmado por la Cruz Roja Costarricense minutos después de las 7:00 a.m.

Testigos que presenciaron el hecho destacan que el hombre, en determinado momento y por razones que se desconocen, habría descendido del vehículo en el que viajaba, momento en el cual fue impactado por otro auto.

El hecho se presentó en sentido San José – Alajuela.

Foto: Issac Villata.

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia destacaron que el hombre fue abordado sin signos vitales.

Foto: Issac Villata.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.