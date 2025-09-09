Un joven murió luego de ser víctima de un atropello por un vehículo pesado en el sector de La Uruca la tarde de este martes.

Foto: Randall Sandoval.

Según destacan las autoridades, la víctima sería, de manera preliminar, un joven de 18 años.

“En la apariencia, el cabezal a la hora de ingresar (a un lugar de la zona) y dar la vuelta montó las llantas traseras de la carreta sobre la acera, golpeando al muchacho y dejándolo fallecido en el lugar”, destacó un oficial de tránsito.

Cruz Roja se movilizó a la escena. Al llegar al lugar de los hechos abordaron al joven sin signos vitales.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de soporte avanzado.

El caso quedará en manos de las autoridades para lo correspondiente.