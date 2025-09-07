El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el asesinato a balazos de un joven la madrugada de este domingo en el sector de Pital de San Carlos.
La alerta ingresó a las autoridades a eso de la 1:32 a.m.
La víctima fue identificada como un hombre de apellido Espinoza, de 20 años y nacionalidad nicaragüense
Según detallan las autoridades, el ahora fallecido se encontraba sobre vía pública.
En determinado momento un vehículo en el que viajaban varios sujetos pasó por el sitio. Desde este le dispararon en reiteradas ocasiones. A raíz de esta situación, el joven fallece en el lugar.
Agentes Judiciales se apersonaron para realizar el levantamiento del cuerpo. Este fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.
El caso aún se encuentra en investigación.