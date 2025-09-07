El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el asesinato a balazos de un joven la madrugada de este domingo en el sector de Pital de San Carlos.

La alerta ingresó a las autoridades a eso de la 1:32 a.m.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas.

La víctima fue identificada como un hombre de apellido Espinoza, de 20 años y nacionalidad nicaragüense

Según detallan las autoridades, el ahora fallecido se encontraba sobre vía pública.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas.

En determinado momento un vehículo en el que viajaban varios sujetos pasó por el sitio. Desde este le dispararon en reiteradas ocasiones. A raíz de esta situación, el joven fallece en el lugar.

Agentes Judiciales se apersonaron para realizar el levantamiento del cuerpo. Este fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Foto: Corresponsal Mariluz Rojas.

El caso aún se encuentra en investigación.