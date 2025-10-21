Tras una balacera ocurrida cerca del puente Ricardo Saprissa, en Santo Domingo de Heredia, un hombre falleció producto de varios impactos de arma de fuego, este martes.

El vehículo en el que viajaba la víctima tenía 5 impactos de bala en la ventana del conductor, lo que ocasionó la muerte inmediata del hombre.

Balacera en Santo Domingo. Foto: Mauricio Aguilar

La escena quedó custodiada tanto por la Fuerza Pública como por la Cruz Roja, quienes se mantenían a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el levantamiento del cuerpo.

Según reporte de Cruz Roja, el hombre no ha sido identificado, sin embargo, se presume que tendría entre 45-50 años.

De momento, se desconocen las causas del incidente.