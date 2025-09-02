Un motociclista, de unos 22 años, fue víctima de una balacera en el sector de barrio Lourdes en San Rafael de Alajuela, la tarde de este lunes.

La Cruz Roja recibió el reporte cerca de las 3:30 p.m. y declararon al joven sin vida en el lugar.

El motociclista fue encontrado con varios impactos de bala en su cuerpo a la orilla de la calle y encima del vehículo.

Esteban Venegas de Fuerza Pública brinda detalles al respecto:

Se desconoce el motivo de lo sucedido, así como la identidad de la víctima.

