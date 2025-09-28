Al menos 2 personas murieron y varias más resultaron heridas este domingo cuando un hombre armado abrió fuego e incendió una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, en el norte de Estados Unidos.

El sospechoso, Thomas Jacob Sanford, de 40 años, fue abatido por la policía 8 minutos después del inicio del ataque.

Fotografía: AFP

El jefe de policía local, William Renye, informó que Sanford ingresó con su vehículo por la puerta principal de la iglesia alrededor de las 10:25 a. m. y disparó con un rifle de asalto contra los feligreses, entre ellos “cientos de personas” que asistían al servicio religioso.

Tras el ataque, el sospechoso habría provocado un incendio en el edificio antes de ser neutralizado.

10 personas resultaron gravemente heridas: 2 murieron, 7 se encuentran estables y 1 está en estado crítico. Sin embargo, las autoridades advirtieron que podrían encontrarse más víctimas al asegurar completamente el lugar.

El presidente Donald Trump calificó el ataque de “horrendo” y lo consideró un acto dirigido contra cristianos en EE. UU.

Por su parte, el jefe del FBI, Kash Patel, y la fiscal general Pam Bondi condenaron la violencia en lugares de culto y se unieron a las oraciones por las víctimas.

Estados Unidos ha registrado un aumento de la violencia política en los últimos años, lo que ha incrementado las tensiones en el país.

