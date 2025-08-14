Una balacera se presentó en el sector de San Felipe de Alajuelita donde un menor entre 13 y 14 años falleció producto de múltiples impactos de bala.

La situación se presentó cerca de las 2:40 p.m. de este jueves a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas, por lo que el centro educativo activó los protocolos de seguridad.

Fotografía Randall Sandoval

Respuesta del MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la tarde del 14 de agosto activó el protocolo de tirador activo luego de escuchar una balacera en las inmediaciones del centro educativo.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 2:05 p.m. cuando se reportaron varias detonaciones a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas en Alajuelita. Docentes y estudiantes se resguardaron de inmediato y la medida se aplicó de forma exitosa.

Además, se confirmó que la víctima no era estudiante del centro.

En colaboración con el periodista Wilmer Madrigal.