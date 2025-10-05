Un hombre, de apellido Ramírez y de 31 años, fue asesinado a balazos la noche del sábado en el sector de Aguas Zarcas, San Carlos.

Según destacó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso fue reportado a las 11:17 p.m.

Sobre los hechos

El ataque se dio cuando la víctima se encontraba descendiendo de un vehículo frente a su vivienda.

Fue allí cuando 2 sujetos en motocicleta llegaron al lugar y le dispararon en múltiples ocasiones.

La víctima fue declarada sin signos vitales en el sitio. Su cuerpo fue levantado y remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso se mantiene en investigación.