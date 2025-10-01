Un hombre de apellido Ocampo, de 31 años de edad y de nacionalidad colombiana, murió la noche del martes en un accidente de tránsito.

Este suceso se presentó en el sector de La Uruca. La alerta del caso ingresó a eso de las 9:29 p.m., según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Sobre los hechos

Las autoridades destacaron que el ahora fallecido viajaba en una motocicleta.

En determinado momento se habría topado un vehículo que realizaba una maniobra de vuelta en U.

Esto provoco que impactaran de frente. Ante esto, el conductor del vehículo se dio a la fuga.

El cuerpo de Ocampo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso se encuentra investigación.