La madrugada de este domingo se reportó un accidente de tránsito en Caldera que dejó como saldo una persona fallecida y 3 más heridas.

Fotografía: Cortesía

Según el Cuerpo de Bomberos, el hecho ocurrió pasadas la 1:00 a.m. debido a un choque frontal entre 2 vehículos livianos.

Fotografía: Cortesía

Tres personas fueron trasladadas en condición estable a un centro médico, mientras que la identidad de la persona fallecida se mantiene pendiente de confirmación.

Fotografía: Cortesía

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumió el control de la escena y el paso vehicular por la zona permanece cerrado.