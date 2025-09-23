Este martes, en horas de la mañana, se presentó un accidente de tránsito en el sector de Cariari en Pococí, Limón.

El incidente provocó que un hombre, aun sin identificar, perdiera la vida en el sitio, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Además, otro hombre fue trasladado en condición urgente a centro médico.

Las autoridades confirmaron que lo que habría provocado el accidente fue un intento de adelantamiento en el sitio.

Según detallan, las motocicletas habrían intentado adelantar a un autobús que se desplazaba en el mismo sentido.

En determinado momento, una de las motocicletas se cierra un poco más el paso y colisionan entre sí.

Esto causo que un hombre perdiera la vida y otro resultara grave.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales.