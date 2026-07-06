Fotos: Así quedó el paso por Orotina tras reparación en hundimiento

El paso a dos carriles (uno por sentido) en el kilómetro 56 de la Ruta 27 en la zona de Orotina quedó habilitado desde este lunes 6 de julio.

Imágenes captadas por un equipo de Grupo Extra muestran las labores que ejecutó la concesionaria de esta importante vía para el país.

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Fotografía Issac Villalta

Desde este día, cualquier tipo de vehículo ya puede transitar por la zona sin ningún inconveniente tras el hundimiento presentado el pasado 27 de mayo.

Video desde los aires:

Cabe recordar que en la zona aún se ejecutan labores, pero fuera de la vía, por lo que los conductores deben tener precaución al transitar por el sitio.