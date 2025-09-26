El aparatoso accidente registrado este viernes en la Ruta 1, a la altura de Río Segundo de Alajuela en las cercanías del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, dejó un bus y una buseta casi destrozados en la vía tras el choque.

Como saldo 25 personas fueron valoradas en el sitio, donde 11 fueron trasladadas a centros médicos, todas en condición estable, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

Aparatoso choque múltiple en Ruta 1.

El caso

El incidente involucró un autobús, una buseta, 2 vehículos livianos y una motocicleta.

El bus fue uno de los vehículos más afectados, ya que quedó con severos daños en su parte frontal y trasera, como muestran las imágenes captadas en el lugar.

La buseta según videos captados por usuarios en la zona también quedó severamente afectada en su parte trasera.

La Benemérita informó que para atender la emergencia despacharon 13 ambulancias, entre unidades básicas, de rescate y de soporte avanzado.

Una vez concluida la atención de los heridos, la escena quedó bajo control de las autoridades de tránsito y judiciales, quienes deberán esclarecer las causas del accidente.