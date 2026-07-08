Fotos: así quedaron estructuras tras incendio en Desamparados

Un incendio ocurrido este miércoles por la tarde en San Juan de Dios de Desamparados afectó al menos cinco estructuras, según informó el Cuerpo de Bomberos.

El incidente ocurrió minutos después de la 1 de la tarde y tuvo algunas complicaciones debido a la colocación de los hidrantes en la zona.

Los cuerpos de socorro desplazaron al menos cuatro unidades para la atención de esta emergencia, la cual no dejó personas heridas ni tampoco fallecidas.

Imágenes compartidas a Grupo Extra mostraron parte de la afectación que dejó este incidente.

Fotos: cortesía del Comite Local de Emergencia.