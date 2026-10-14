Fotos: así luce la vivienda donde OIJ detuvo a jugador del Cartaginés

El allanamiento se realizó en Oreamuno, Cartago

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Las fotografías muestran la vivienda en Oreamuno, Cartago, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles 14 de octubre al jugador del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona. El futbolista figura como sospechoso en una investigación por presuntos préstamos gota a gota.