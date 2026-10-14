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Las fotografías muestran la vivienda en Oreamuno, Cartago, donde agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este miércoles 14 de octubre al jugador del Club Sport Cartaginés, Carlos Barahona.
El futbolista figura como sospechoso en una investigación por presuntos préstamos gota a gota.
Según las pesquisas, habría participado directamente en la colocación del dinero, mientras que otros integrantes de la banda conocida como Los Gery presuntamente se encargaban de los cobros.
La captura se produjo horas después de que Barahona participara en el encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC, disputado el martes 13 de octubre, así como semanas después de sus participaciones con la Selección Nacional en compromisos frente a Curazao, Haití y Nicaragua.