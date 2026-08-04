El histórico puente sobre el río Tures, en Santo Domingo de Heredia, ya desapareció. Apenas un día después del inicio de las obras para construir la nueva estructura, este martes el sitio luce completamente distinto: donde por años circularon miles de vehículos, ahora solo quedan los restos del antiguo paso.

Foto: Joel Rodríguez.

Las imágenes captadas en la zona muestran que el puente fue demolido casi en su totalidad, dejando al descubierto el cauce del río y las bases de la estructura que durante décadas conectó importantes vías.

Foto: Joel Rodríguez.

La demolición forma parte del proyecto que ejecuta el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con apoyo de la Municipalidad de Santo Domingo, para construir un nuevo puente que sustituirá al anterior.

Foto: Joel Rodríguez.

Con la desaparición de la estructura también se mantiene el cierre total de la vía, obligando a conductores y usuarios del transporte público a utilizar las rutas alternas habilitadas por las autoridades.

Foto: Joel Rodríguez.

La obra ha generado importantes cambios en la movilidad del sector, especialmente en San Francisco de San Isidro, donde se concentra buena parte del tránsito desviado mientras avanzan los trabajos.

Foto: Joel Rodríguez.

Ahora, el paisaje del río Tures marca el inicio de una nueva etapa para esta importante conexión vial, mientras la comunidad espera la construcción del puente que reemplazará a una estructura que formó parte de la historia del cantón durante varios años.