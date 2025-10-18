Fotos: así intervienen río Taras en La Lima este sábado
Las labores comenzaron este sábado a las 7:00 a.m
La municipalidad de Cartago inició una intervención crucial en el cauce del río Taras, ubicado en La Lima, con el objetivo prioritario de mitigar posibles eventos de inundación y deslizamientos en la zona.
Las labores comenzaron a las 7:00 a.m de este sábado, con el apoyo de maquinaria municipal.
Labores a realizar
Retiro de sedimentos acumulados, como tierra, piedras y materiales arrastrados por el río.
Remoción de escombros y desechos sólidos que limitan la capacidad hidráulica.
Despeje de vegetación invasiva.
Estabilización de taludes y márgenes del río para reducir el riesgo de deslizamientos.
Inspección y limpieza de alcantarillas y canales de desagüe cercanos al sector.