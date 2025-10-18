Fotos: así intervienen río Taras en La Lima este sábado

La municipalidad de Cartago inició una intervención crucial en el cauce del río Taras, ubicado en La Lima, con el objetivo prioritario de mitigar posibles eventos de inundación y deslizamientos en la zona.

Foto: cortesía Municipalidad de Cartago

Foto: cortesía Municipalidad de Cartago

Las labores comenzaron a las 7:00 a.m de este sábado, con el apoyo de maquinaria municipal.

Labores a realizar

Retiro de sedimentos acumulados, como tierra, piedras y materiales arrastrados por el río.

Remoción de escombros y desechos sólidos que limitan la capacidad hidráulica.

Despeje de vegetación invasiva.

Estabilización de taludes y márgenes del río para reducir el riesgo de deslizamientos.

Inspección y limpieza de alcantarillas y canales de desagüe cercanos al sector.